Медведь напал на мужчину в Камчатском крае

Мужчина пострадал в результате нападения медведя в Камчатском крае. Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать меры осторожности при посещении лесов.

Инцидент зарегистрирован вблизи села Ивашка в Карагинском районе. Бурый медведь напал на пожилого мужчину. Пострадавший находится в больнице.

По данным ИА KamchatkaMedia, в регионе обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого медведя. Хищников можно встретить практически на всей территории Камчатки, за исключением заболоченных и высокогорных участков. В летний период медведи занимаются поиском пропитания и активны. Животных привлекают объедки от пикников и свалки.

В конце июля волк напал на троих детей в селе Кидеро в Дагестане. Животное покусало одного ребенка, а второго утащило в лес. Позже мальчика обнаружили без признаков жизни.