Реальное количество потерь украинских военных в Донбассе может существенно отличаться от той цифры, которую называет главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. С таким высказыванием 8 августа выступил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Цифра может быть намного больше. Может быть, даже и больше 193 тыс. Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше. Поэтому цифры могут быть даже больше, чем те, которые называют», — рассказал он в эфире «Первого канала».

Ранее, 8 августа, Минобороны РФ рассказало о проблемах, которые испытывает киевский режим из-за высоких потерь. Как заявили в ведомстве, окопы на передовой занимают преимущественно слабо подготовленная живая сила, мобилизованная недавно и кое-как обученная, в то время как опытные и хорошо подготовленные части держатся на второй или третьей линиях.

До этого, 3 августа, стало известно о больших потерях ВСУ в боях за поселок Пески в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как рассказал один из украинских боевиков, все человеческие и материальные возможности почти исчерпаны.

Также стало известно, что понесший потери в районе поселка Пески батальон украинской мотопехотной бригады в ходе отступления был обстрелян своими же артиллеристами. В итоге подразделение было фактически полностью уничтожено.

21 июля правительство решило начать мобилизацию пенсионеров с боевым опытом, поскольку Украине нужны «мощные резервы» для контрнаступления. Экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж подтвердил данное сообщение, отметив, что мобилизация необходима, чтобы бросить все силы на Херсон.

При этом в Киеве уже не раз признавали огромные потери среди личного состава. Данные по цифрам серьезно разнились. Однако, как отмечало Минобороны РФ, из-за потерь Киев бросает на передовую плохо обученных и неподготовленных представителей территориальной обороны, которые выполняют для украинских властей роль пушечного мяса.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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