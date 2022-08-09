«В «Спартаке» шансов пробиться не было, и я пошел другим путем»

Одним из главных событий российского футбола в 2022 году стало возвращение в элиту воронежского «Факела». Он не выступал на этом уровне 21 год. И его нынешний старт в РПЛ получилось очень ярким. Первый домашний матч «Факела» запомнился крайне редким для последних лет ажиотажем. Встречу с «Динамо» (3:3) посетило почти 20 тыс. зрителей. А на субботний выездной матч с ЦСКА (1:4) приехало более двух тысяч болельщиков, которые заполнили почти весь выездной сектор и запомнились шумной поддержкой.

Сама команда, хоть и набрала по итогам четырех туров всего два очка, отметилась симпатичным футболом, не боясь играть с позиции силы против соперников более высокого уровня. И это с составом, который почти не менялся по сравнению с первой лигой. В интервью «Известиям» полузащитник «Факела» Ильнур Альшин, который пришел в клуб нынешним летом, объяснил феномен воронежской команды, вспомнил о высокой посещаемости ее игр в низших лигах и рассказал, почему не заиграл в московском «Спартаке».

— Если брать не результаты, а качество игры, можно сказать, что «Факел» уже адаптировался к Премьер-лиге?

— Да, наверное, мы адаптировались. И это видно по команде, по футболистам. Эпизодами мы хорошо выглядим, но иногда проседаем, как в матче с ЦСКА. Может быть, погода на это повлияла. А так видим, что в РПЛ можно играть со всеми.

— Первый тайм матча с ЦСКА, по итогам которого вы вели 1:0, можно назвать образцовым в исполнении вашей команды?

— Не сказал бы. В первом тайме были моменты, когда мы могли выбегать в контратаки лучше, но не получалось. Мы низко оборонялись, и нам тяжело было выходить со своей половины поля в атаки. У нас впереди было два нападающих, но они оказались без поддержки. Так что не назову этот тайм идеальным.

— ЦСКА — самый сложный соперник из тех четырех команд, с которыми вам довелось сыграть в этом сезоне?

— Да, сейчас думаю, что это так. ЦСКА — хорошая команда, что уж тут говорить.

— Три года назад с «Тамбовом» у вас уже был успешный опыт решения задачи выхода в РПЛ, но поиграть в Премьер-лиге вам шанса не дали.

— Тренер посчитал, что я не нужен команде. Тогда ее возглавлял Александр Григорян. Он сказал, что ему нужны чуть другие футболисты, которые будут играть в другой футбол. Я не подходил под его видение игры. Григорян мне честно сказал об этом, и всё.

— Он тогда сменил на посту главного тренера «Тамбова» Мурата Искакова, который сейчас ассистирует Владимиру Федотову в ЦСКА. И в матче против «Факела» он отметился конфликтом с судьей и удалением с тренерской скамейки.

— Не видел, что там произошло, поэтому не знаю. Наверное, давление какое-то на судью оказывал Салимыч. Я Мурата Салимовича хорошо знаю по «Тамбову» — он очень эмоциональный человек. Может, и сейчас судье сказал что-то на эмоциях, но понятия не имею, что там случилось на самом деле. Просто так же не дают красные карточки.

— Тогда многих удивило то, что Искаков, который вывел «Тамбов» в РПЛ, был заменен на Григоряна за шесть туров до конца сезона в Первой лиге, когда отрыв от конкурентов был серьезный, и повышение в классе команда почти обеспечила.

— Да, убрали его туров за шесть до конца. Мы тогда проиграли «Сочи» (0:3), сыграли вничью с курским «Авангардом» (0:0). После этого убрали Искакова. Видимо, руководство посчитало, что команду нужно встряхнуть, вот и поменяли тренера.

— Получилось встряхнуть тогда?

— Команда осталась на первом месте и вышла в Премьер-лигу.

— А если бы оставили тренера, не вышли бы в элиту?

— Трудно гадать. Думаю, тоже бы вышли. Но получилось, как получилось. Я приходил к одному тренеру — меня звал в «Тамбов» Салимыч. А потом пришел другой тренер, который на меня не особо рассчитывал.

— Спустя два года «Тамбов» закрылся и до сих пор должен деньги футболистам. С вами клуб полностью расплатился?

— Когда я играл за клуб в ФНЛ, нам всё выплачивали вовремя. А потом в Премьер-лиге меня уже не было с командой. К тому моменту со мной уже полностью рассчитались.

— В 2011–2013 годах вы находились в системе «Спартака». Были шансы пробиться в основу?

— В молодежке «Спартака» я находился три года. Особых шансов пробиться не было. Я не был основным игроком в клубной молодежке. Ставку делали на других футболистов — спартаковских воспитанников. А я не был спартаковским воспитанником, пришел клуб только в 17 лет.

Тогда молодежка «Спартака» была хороша, состав сильный. Поэтому я пошел чуть-чуть другим путем — через вторую лигу. И в первый раз уехал в Воронеж, который тогда играл во втором дивизионе (впервые Альшин выступал за «Факел» в 2013–2016 годах. — «Известия»).

— Кто был в той молодежке «Спартака»?

— Сергей Брызгалов, Владимир Обухов, Игорь Киреев, Александр Козлов, Дмитрий Каюмов, Александр Пуцко. Команда «Спартака» 1992 года рождения.

— Как отреагировали на недавнюю смерть Козлова в 29 лет?

— Был в шоке, конечно. Когда с «Факелом» сейчас приехали в Москву на матч с ЦСКА, за день до игры ко мне в отель приходили наши общие друзья, среди которых Коля Фадеев (в 2011–2016 годах выступал за молодежку «Спартака» и «Спартак-2». — «Известия»). Они с Козловым буквально за день до случившегося общались. И вдруг это случилось. Они были в шоке. Непонятная ситуация. Вроде Саня был здоров, но…

— Сильно напрягала ситуация с допуском стадиона в Воронеже до Премьер-лиги? Сертификат дали только в последний момент, а могли и вовсе не допустить «Факел» до РПЛ...

— Да, новости разные были. Но руководство нас убедило, что со стадионом всё будет нормально. Там и губернатор Воронежской области много приложил усилий, чтобы всё получилось. Только благодарны ему за то, что взялся за это и решил все вопросы.

— Многих шокировало то, сколько болельщиков пришло на первый домашний матч «Факела» в РПЛ.

— Во второй лиге тоже случалось, когда в игре против тульского «Арсенала» собирали полный стадион. Город футбольный, и все заждались этой Премьер-лиги. Люди очень сильно переживают за нас, поддерживают, приходят на стадион. Это очень приятно. Такой антураж я видел только на финале Кубка России в Волгограде в 2018 году, когда играл в нем за курский «Авангард». Там 30–35 тыс. болельщиков было.

— Тяжело вспоминать то поражение в финале от «Тосно» (1:2) и упущенный уникальный шанс выиграть такой трофей?

— То, что мы тогда дошли до финала, уже было победой. Много лет команда из ФНЛ не добиралась до финала. Уже потом это сделали еще «Химки». Мы сами понимали, что совершили чудо. И так получилось, что попали на «Тосно». Понимали, что есть шансы даже в еврокубки пройти. Помню, что игра равная была, в первом тайме даже имели небольшое преимущество. Во втором немного просели, потому что перед этим был выезд во Владивосток. Равная игра была, но мастерство Резиуана Мирзова решило все вопросы. Он тогда в составе «Тосно» запомнился больше всех. В итоге именно он зарешал индивидуально и забил победный гол в концовке.

— Со «Спартаком» в конце августа у вас будет очный матч в Воронеже. Принципиально будет что-то доказать бывшему клубу?

— Ну, столько уже лет прошло с момента моего ухода из «Спартака»... Так что прям принципиального отношения нет. Нужно готовиться к каждой игре. «Спартак» или не «Спартак» — не важно. Должны к любому сопернику готовиться и играть против него с особой самоотдачей.

— Пребывание в «Спартаке» было хорошей школой для вас?

— Конечно. У нас сильный тренер был — Дмитрий Иванович Гунько. Мы выиграли молодежное первенство тогда. Потом, когда создали «Спартак-2», его составили, в том числе из футболистов той молодежки. И с ними хорошо играл во второй лиге, вышел в первую. Тот «Спартак» стал для меня серьезной школой и очень много дал мне в плане тактики и понимания футбола.

— Считаете Гунько хорошим тренером, несмотря на то, что он не делал на вас ставку?

— Да, я считаю его хорошим тренером.

— На что может рассчитывать «Факел» в этом сезоне? На то, чтобы не вылететь? Или есть задачи посерьезнее?

— Думать о том, как бы не вылететь — это не про нас. Мы настраиваемся на победу в каждой игре. Нет смысла загадывать сейчас, что будет дальше. Посмотрим, как закончится сезон. А пока будем готовиться и идти от матча к матчу. У нас есть желание, старание. Может быть, что-то получится. Всё в наших руках.

— Будете пытаться играть в тот же смелый футбол, в который играли в первых матчах сезона?

— Всё зависит от нас. Мы исходим из своей игры. А получится или нет — посмотрим. Будем стараться и биться.