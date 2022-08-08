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Украина получила первые три ЗСУ Gepard из Германии

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Фото: Global Look Press/ IMAGO/Sven Eckelkamp
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Первые три немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard из Германии прибыли на Украину, сообщает оперативное командование «Юг» в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Они одни из лучших в своем классе», — указано в сообщении.

Ранее, 21 июня, власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

1 августа на Украину прибыли ракетные системы залпового огня MARS II, поставленные Германией. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали вооружать Украину перед началом и на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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