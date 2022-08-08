Военный эксперт прокомментировал новую тактику Пентагона

В войне, которая ведется Западом против России, не действуют никакие законы и нет никаких ограничений, заявил в понедельник, 8 августа, военный эксперт Владислав Шурыгин.

Таким образом он прокомментировал информацию французских СМИ о новой тактике Пентагона. Сообщалось, что военное ведомство США «нанимает» на Украине контрактных «помощников» для участия в боевых действиях. По словам военного источника, такие помощники были на украинской территории с самого начала спецоперации.

«Кто их за это накажет? В нынешней войне против России разрешено всё. Каких-либо ограничений не существует, никакие законы не действуют, поэтому Пентагон действует по самому «идеальному» пути — из местного пушечного мяса набирает себе человеческий материал, а дальше отправляет их, что называется, воевать во имя Украины и Пентагона», — сказал Шурыгин в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, против России на территории Украины ведется война, целью которой является сокрушение РФ.

Ранее, 21 июля, телеканал NBC передавал, что участвующие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ иностранные наемники рассказали о средствах ликвидации, всегда имеющихся при них.

В тот же день стало известно, что иностранные наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ, жалуются на падение боевого духа.

Уточнялось, что на падение боевого духа, в частности, повлияли задержки с поставками нового оружия. При этом, как рассказали в украинском иностранном легионе, количество прибывающих рекрутов заметно упало, однако добавили, что продолжают искать пути для расширения набора всех желающих.

До этого, 28 мая, газета The Washington Post написала, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия и ищут способы покинуть страну и вернуться домой. В основном бойцы обращали внимание на плохую оснащенность средствами связи, предметами первой необходимости и вооружением.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины и полное освобождение ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».