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Большое нефтяное пятно заметили на Москве-реке возле Крымского моста

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Фото: Соцсети
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Пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тыс. кв. м замечено на Москве-реке. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в экстренных службах столицы.

На место происшествия уже прибыли специалисты оперативных служб. Работы по ликвидации загрязнения ведутся в районе доме №  9 по улице Крымский Вал. Источник загрязнения устанавливается.

Проверкой занялась Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы.

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«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — указывается в Telegram-канале ведомства.

Также будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Ранее, в июле, сообщалось, что нефтепродукты попали в озеро Липпетях в Чурапчинском районе Якутии после опрокидывания бензовоза. Как пояснили в пресс-службе АО «Энерготрансснаб», бензовоз съехал с дороги. В ведомстве уточняли, что озеро не используется для забора питьевой воды.

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