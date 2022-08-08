Большое нефтяное пятно заметили на Москве-реке возле Крымского моста
Пятно нефтепродуктов площадью порядка 4,5 тыс. кв. м замечено на Москве-реке. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в экстренных службах столицы.
На место происшествия уже прибыли специалисты оперативных служб. Работы по ликвидации загрязнения ведутся в районе доме № 9 по улице Крымский Вал. Источник загрязнения устанавливается.
Проверкой занялась Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы.
«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — указывается в Telegram-канале ведомства.
Также будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.
Ранее, в июле, сообщалось, что нефтепродукты попали в озеро Липпетях в Чурапчинском районе Якутии после опрокидывания бензовоза. Как пояснили в пресс-службе АО «Энерготрансснаб», бензовоз съехал с дороги. В ведомстве уточняли, что озеро не используется для забора питьевой воды.