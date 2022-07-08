Нефтепродукты попали в озеро в Якутии из-за опрокидывания бензовоза

Нефтепродукты попали в озеро Липпетях в Чурапчинском районе Якутии после опрокидывания бензовоза. Об этом сообщили пятницу, 8 июля, в региональной прокуратуре.

Точный объем разлитого топлива пока уточняется, отметили в ведомстве, добавив, что озеро не используется для забора питьевой воды.

«Разлив произошел сегодня утром в результате опрокидывания бензовоза около дизельной электростанции в селе Чурапча, часть нефтепродуктов попала в озеро Липпетях», — сообщили следователи.

Как пояснили в пресс-службе АО «Энерготрансснаб», бензовоз съехал с дороги.

Для предотвращения дальнейшего разлива нефтепродуктов установлена заградительная линия. В ближайшее время специалисты перекачают топливо и поднимут транспортное средстве.

К месту происшествия направлен сорбент для устранения возможного попадания топлива в почву или водоем.

Ранее, 17 мая, разлив нефти произошел в Саратовской области. Причиной происшествия стала несанкционированная врезка в нефтепровод «Куйбышев–Лисичанск». отмечалось, что угрозы населенному пункту и людям не было.