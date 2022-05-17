Под Саратовом произошла утечка нефти из-за разгерметизации нефтепровода

В Саратовской области разгерметизировался магистральный нефтепровод и произошел разлив нефти. Об этом во вторник, 17 мая, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС региона.

По ее информации, причиной происшествия в Пугачевском районе стала несанкционированная врезка в нефтепровод «Куйбышев–Лисичанск».

В настоящее время последствия инцидента устраняются. Угрозы населенному пункту и людям нет.

Ранее, 4 января, на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар. Его площадь составила около 100 кв. м. Загорелась одна из установок глубокой переработки мазута. Эвакуация с предприятия не проводилась, пострадавших нет.