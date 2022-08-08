Вильфанд предупредил о спаде жары в Москве

Изнуряющая жара в Москве не прогнозируется в ближайшие семь дней, но погода будет вполне летней. Об этом в воскресенье, 7 августа, ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, понедельник будет пасмурным и дождливым. Прогнозируется усиление ветра, местами пройдут ливни и прогремят грозы.

«У нас будет необычная ситуация в погоде: настоящее противостояние со вторника в атмосфере, армрестлинг, можно сказать. Режим погоды будет антициклональный, подразумевающий теплую погоду, но воздушные массы будут прохладные с севера. Плюс на минус дадут нормальное климатическое лето: температура в рабочие дни преимущественно 22–25 градусов днем», — сказал метеоролог.

При этом в пятницу и субботу температура повысится до +25...+28 градусов.

«Эта температура выше нормы. Хоть и не изнуряющая жара, но лето будет продолжаться», — уточнил Вильфанд.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что суббота стала в Москве вторым самым жарким днем в текущем летнем сезоне, температура поднялась до плюс 31,7 градуса в центре.

Также 7 августа синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве и Московской области оранжевый уровень погодной опасности в связи с осадками и грозой.