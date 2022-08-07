Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области

Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в Москве и Московской области в воскресенье, 7 августа, оранжевый уровень погодной опасности в связи с осадками и грозой.

Синоптики предупредили, что с 14:00 и до конца суток в столице ожидаются сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер 18–23 м/с.

При этом отмечается, что локальные грозы уже отмечаются на востоке и юго-востоке столичного региона.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в воскресенье ожидают грозовые ливни, местами град и до +30 градусов.

По его словам, около 18:00 в воскресенье в российской столице ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9–11 км, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1–3 см и внезапным усилением ветра.

3 августа Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см.