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Минувшие сутки стали в Москве вторым самым жарким днем этого лета

Синоптик Тишковец: суббота стала в Москве вторым самым жарким днем в текущем летнем сезоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Суббота стала в Москве вторым самым жарким днем в текущем летнем сезоне, температура поднялась до плюс 31,7 градуса в центре. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, вчерашний день в Европейской России ознаменовался аномально жаркой погодой.

Также он отметил, что местами были зафиксированы даже температурные рекорды впервые со времен самого жаркого лета 2010 года.

«В Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, столбики максимальных термометров показали плюс 31,7 градуса, в центре столицы, на Балчуге, было плюс 32,8 градуса», — рассказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что жарче было только 11 июля. Тогда температура поднялась до 32,8 градуса.

Также, по его словам, предыдущий максимум принадлежит 2010 году, тогда температура равнялась 37,3 градуса.

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