Роль на выдумки хитра: как Дастин Хоффман нашел призвание и покорил мир

Одному из самых любимых многими актеров — Дастину Хоффману — 8 августа исполнилось 85 лет . Для большинства зрителей сегодня это «тот, который играл в «Человеке дождя», «Тутси», «Плутовстве» и «Крамере против Крамера». В крайнем случае во «Всей президентской рати» и «Капитане Крюке». Но были десять лет в карьере Хоффмана, когда он стал символом молодого поколения, его реальных проблем, надежд и даже трагедий. «Известия» вспоминают годы, которые сделали Дастина Хоффмана великим артистом.

Дипломированный специалист

Всё началось с фильма «Выпускник», самого кассового релиза 1967 года, семикратного номинанта на «Оскар» и, что на порядок важнее, первопроходца «Нового Голливуда» . «Новым Голливудом» называют не просто смену поколений на «фабрике грез» после конца «Золотого века». Это новая форма мышления, новый способ диалога с миром.

В начале 1960-х годов традиционное кино, пусть даже самое дорогое, на самом широком экране, с самыми невероятными спецэффектами, перестало привлекать зрителя: тот выбирал телевизор . Там всё было снято дешево, часто на коленке, зато там была настоящая жизнь и настоящие люди, там были борьба колоний за независимость, война во Вьетнаме, Карибский кризис, рок-музыканты, протестный фолк, хиппи. Всё это было бесплатно и очень интересно, а многомиллионные колоссы про гонки на колесницах уже редко окупались в прокате. Казалось, Голливуду конец.

Роль на выдумки хитра Кадр из фильма «Выпускник» Фото: Lawrence Truman Productions

Но вдруг выяснилось, что сформировалось молодое поколение режиссеров-синефилов, которые сходят с ума от европейского кино, прежде всего французской «новой волны», и которые готовы снимать за копейки фильмы о байкерах, гангстерах, сексуальных проблемах, наркоманах и аутсайдерах . Фильмы, которых в США никогда еще не было. Которые говорили прямо и открыто о том, что творится вокруг. Люди повалили в кинозалы. Это и стало «Новым Голливудом» . Из него вышли Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе и многие другие авторы, определившие развитие кино на многие десятилетия вперед.

И вот одним из первых таких фильмов был как раз «Выпускник», и сделал его таковым прежде всего молодой артист Дастин Хоффман . Ему к моменту премьеры было 30, но он выглядел сильно моложе своих лет. Его герою Бенджамину было 20, и никто не смог бы, глядя на экран, этому не поверить. Парадокс «Выпускника» заключается в том, что формально это никакой не бунтарский фильм, а смесь плутовской и романтической комедии. Бенджамин, юноша из респектабельной семьи, возвращается после колледжа домой и начинает от нечего делать крутить роман с замужней женщиной миссис Робинсон. А после соблазняет ее дочь Элейн, бросает саму миссис Робинсон, похищает Элейн из-под венца и отправляется с ней в свадебное путешествие на автобусе. Такой сюжет можно себе представить в какой-нибудь французской пьеске XVIII века, при чем тут «Новый Голливуд»?

Всё дело в игре Дастина Хоффмана. Его персонаж должен был быть крепким светловолосым серфером атлетического сложения. А у Хоффмана рост 170 см, и на серфера он похож меньше, чем кто-либо. Его Бенджамин не просто так возвращается домой после учебы: у него явно личностный кризис. Он категорически против того, чтобы встраиваться во взрослую жизнь через карьеру, которую ему навязывают семья и ее влиятельные друзья. Ему от всего этого хочется спрятаться — и он несколько раз делает это в фильме, символически ныряя в бассейн.

Роль на выдумки хитра Кадр из фильма «Выпускник» Фото: Lawrence Truman Productions

Тогда «взрослая жизнь» заходит к нему с другой стороны — через сексуальный соблазн. Но нам намекают, что и тут опыт Бенджамина достаточно травматичен, чтобы заставить быть осторожным и циничным в отношении миссис Робинсон, а потом поставить на кон всё ради ее дочери (поданной, кстати, комично, в духе водевиля). Хоффман не просто так наделяет Бенджамина вечно хмурым лицом: тот действительно настроен очень серьезно сломать все устои и поступить так, как только он считает нужным . Так «Выпускник» превращается в бунт, манифест, и Бенджамин не менее отважен и свободен, чем персонажи «Беспечного ездока» и «Бонни и Клайд», хотя бы потому, что куда больше зрителей могут поставить себя на его место.

Карьера из самолюбия

Об этом не все знают, но на «Выпускнике» слава Хоффмана могла и закончиться, едва начавшись. Он в тот момент считал себя театральным актером, так что хладнокровно отвергал многочисленные предложения и, получив за свою роль «Золотой глобус», уехал в Нью-Йорк, на подмостки. Там он жил на пособие по безработице, когда гонорар за фильм был потрачен, и читал рецензии на «Выпускника» . Хоффман был очень раздосадован: журналисты видели в нем случайного парня, которого режиссер Майк Николс будто бы просто поставил в свой сюжет и всё сделал за него . А Хоффман знал про себя, что он — характерный актер.

Именно болезненному самолюбию актера мы обязаны его возвращением на экран . Он взялся играть в картине Джона Шлезингера «Полуночный ковбой» . Шлезингер, правда, тоже не верил в Хоффмана-актера, но тот, как говорят, на встречу с режиссером явился в костюме бомжа, немытый, небритый, дурно пахнущий — и Шлезингер поверил, что перед ним ровно тот, кто ему нужен.

Роль на выдумки хитра Кадр из фильма «Полуночный ковбой» Фото: Florin Productions

Персонаж был для амбиций Хоффмана просто идеальный. Хромой бездомный итальянец-жулик Рэтсо, который мелким мошенничеством зарабатывает себе на сигареты и не чурается воровства. Он становится другом и напарником главного героя, молодого красавца Джо, жиголо-неудачника из провинции. Того, кстати, сыграл Джон Войт, будущий отец Анджелины Джоли. Уроки выживания на злых улицах перемешаны со снами и галлюцинациями героев, они проделывают кульбиты между мирами роскоши и нищих притонов. А потом Рэтсо заболевает и вскоре умирает от лихорадки на руках у друга.

Успех фильма был ошеломляющим — грустная сказка о наркоманах, проститутках и бомжах обошла мировые фестивали, принеся Хоффману признание от тех, кто не поверил в него после «Выпускника», а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» . Некоторые считают, что это вообще лучшая роль Хоффмана в карьере. С ними не согласны те, кто верит, что успех «Ковбоя» заслонил от публики другую важную работу Хоффмана того же 1969 года «Джон и Мэри» . Сделанный под влиянием годаровского кино, фильм это не скрывает: уже в самом начале герои обсуждают «Уикенд», свежую работу французского гения. Но если Годар в то время любил криминальную интригу, то картина Питера Йейтса выполнена в жанре бытовой драмы. Мы проводим один день с Джоном и Мэри, периодически «проваливаясь» в их прошлое, где были и высокие чувства, и ссоры, и много другого, что наполняет отношения мужчины и женщины. Хоффман, который, вообще говоря, любит эксцентричных персонажей, здесь предстает в непривычном для многих амплуа. В прокате фильм прошел скромно, но за него Хоффман был удостоен приза BAFTA и номинации на «Золотой глобус» одновременно с «Ковбоем».

Еще и очки нацепил

Можно было бы рассказать еще о великолепной роли Хоффмана в скандальном «Маленьком большом человеке», где он сыграл своего героя в возрасте от почти мальчика до 121-летнего старика . В последнем случае игра актера куда сильнее грима — совершенно неясно, как ему удались эти угасшие выцветшие глаза. Или можно упомянуть о том, как Хоффман переиграл Стива Маккуина в тюремной драме «Мотылек». Про то, как удался Хоффману скандальный стендапер «Ленни» в одноименном хите Боба Фосси. Или о том, как идут Хоффману усы и гитара в музыкальной драме «Кто такой Гарри Келлерман и почему он говорит обо мне ужасные вещи?» 1971 года. Сегодня этот фильм помнят, главным образом, по пению Хоффмана и по вызывающе длинному названию.

Роль на выдумки хитра Кадр из фильма «Соломенные псы» Фото: Amerbroco Productions

Но мы сейчас вспомним важнейший фильм 1970-х годов «Соломенные псы» Сэма Пэкинпа. Этот скандальный психотриллер знаменит своими сценами изнасилования, которые активно обсуждались в прессе и приводили к запрету картины на разных территориях. А еще это одна из лучших ролей Хоффмана, который внутри как бы жанрового произведения создал образ, отзвуки которого уже полвека слышатся в самых разных фильмах , в том числе, например, в недавнем российском фестивальном хите «По-мужски» Максима Кулагина. Да и в Джоне Рэмбо, «появившимся на свет» несколькими годами позже, есть что-то от математика Дэвида Самнера, которого на постере изобразили с треснувшими очками.

По сюжету фильма американец Дэвид решает поселиться рядом с английской деревенькой, где его жена Эми провела детство. Но местные пареньки сразу решают, что такому «хлюпу» и «душниле» красавица-жена не нужна. И решают взять ее силой. Хоффман непередаваемо воплощает образ человека, который тщетно пытается интеллигентно решить возникшие проблемы, но в итоге исступленно сбрасывает покровы цивилизации, становясь хищником и мстителем. Эту трагедию кино показывало не раз, но никто не сыграл это лучше Хоффмана, который внушает зрителю первобытный ужас, а его странная блуждающая улыбка на окровавленном лице «работает» куда сильнее, чем у любого исполнителя роли Джокера в будущем.