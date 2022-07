Источник «Адреналина»: куда плывет Джейсон Стэйтем

Один из галереи фриков ранних фильмов Гая Ричи, бывший спортсмен и фотомодель, Стэйтем быстро вырвался в суперзвезды и даже превратился в легенду классического боевика: его взяли в компанию к «старичкам» — в «Неудержимые». А молодежь смотрит на него в «Форсаже». Стэйтему исполнилось 55 лет, и «Известия» считают, что самое интересное в данном случае — не кино.

В поисках полотенца

Однажды Джейсон Стэйтем чуть не утонул в Черном море. Все ведь знают, что он в юношестве не просто был пловцом, но 12 лет был в составе национальной сборной по плаванию. Участвовал в Играх Содружества в 1990 году, в интернете можно легко найти фрагмент репортажа ВВС, где юный Джейсон несколько раз подряд исключительно неудачно прыгает с вышки. Поначалу он там хулигански улыбается своей фирменной ухмылочкой, но чем хуже получаются попытки, тем больше спортсмен паникует. Один прыжок там такой плохой, что Стэйтем едва не калечится. Всё это можно увидеть своими глазами.

Источник «Адреналина» На съемках фильма «Неудержимые 3» Фото: Кинопоиск/UPI

Но тут всё было куда хуже и опаснее. Шли съемки «Неудержимых 3». Это было в Софии, летом 2013 года. Всё шло в расслабленном режиме. Стэйтем уже с первого фильма легко и естественно вошел к команду «старичков», он ведь и снимается часто в ремейках боевиков прошлых лет, фильмы у него, как правило, исключительно старомодны. Стэйтему предложили прокатиться перед сценой на огромном грузовике — почувствовать себя естественно, попробовать порулить, ведь Джейсон обычно все трюки старается делать сам. Ему не привыкать — сел на трехтонный грузовик и поехал.

Дальше тормоза отказали, грузовик сбил несколько камер с операторами и упал с причала прямо на морское дно. Стэйтем потом рассказывал, что лично он с жизнью попрощался. Кабину впечатало глубоко в песок. Актер был не пристегнут, зато на нем было типичное для «Неудержимых» тяжелое обмундирование: тяжелые ботинки, ремни, прочие военные аксессуары. Каким-то образом Стэйтему удалось быстро сгруппироваться и выплыть наружу. Его голова была похожа на один сплошной синяк.

— В такие моменты ты лучше всего понимаешь, кто твои настоящие друзья и как они к тебе на самом деле относятся, — рассказывал потом Стэйтем. — Когда я вынырнул, я сразу увидел Слая (Сильвестр Сталлоне. — «Известия»). Он стоял на причале на безопасном расстоянии и снимал меня на свой айфон. Когда наши взгляды встретились, он мне крикнул: «Джейсон, тебе полотенце нужно?»

Источник «Адреналина» «Перевозчик 2», 2002 год Фото: Кинопоиск/Гемини Киномир

Черепашьим темпом

Стоит признать, что к своему 55-летию Стэйтем подошел в каком-то двусмысленном статусе. С одной стороны, он один из самых успешных актеров в мире. За четвертьвековую кинокарьеру он заработал полтора миллиарда долларов , накупил себе недвижимости в Англии и США, ассоциируется с огромным достатком и, как говорят, с «люксовым сегментом»: дорогие автомобили, часы, гаджеты. С другой стороны, рейтинги многочисленных (до четырех в год!) фильмов Стэйтема часто очень низкие, большинство его боевиков слились в сознании зрителя в одну бесконечную расправу крутого парня с гангстерами . Франшизы «Форсаж» и «Неудержимые» несут золотые яйца, и Стэйтем с удовольствием зарабатывает на новые многоэтажные особняки, но если попытаться вспомнить лучшие роли актера за последние лет пятнадцать, то придется поднапрячься. А потом признать, что наберется всего пара штук: мизогинный спецагент в комедии «Шпион», да, может быть, жутковато мрачный мститель в «Гневе человеческом» Гая Ричи. Не слишком «урожайная» карьера.

Но за пределами кино Стэйтем куда интереснее. Например, когда говорят о его детстве, то обычно рассказывают, как он занимался футболом и плаванием, а потом добавил к ним боевые искусства. Однако при этом далеко не всегда упоминают, что этот мальчик, сын уличного торговца и разнорабочего, ненавидел все занятия своего отца, а сам с грустью понимал, что его жизнь ведет его всё равно в том же направлении. Ему самому, когда стало ясно, что в спорте он больших вершин не покорит, пришлось поработать на самых разных низкоквалифицированных позициях, да и фальшивыми часами он на лондонских улицах тоже успел поторговать. Есть легенда, что когда Гай Ричи искал себе в «Карты, деньги, два ствола» актера на роль Бекона, он на пробах тоже заставил Стэйтема продавать себе часы, как будто тот фарцовщик. Джейсон будто бы справился блестяще , потому что знал мир улиц, и так он оказался в кино.

Источник «Адреналина» «Карты, деньги, два ствола», 1998 год Фото: Кинопоиск/Другое кино

Но действительность была, кажется, опять интереснее. Правда в том, что у Стэйтема были харизма, артистизм и чувство юмора, была грация не столько спортсмена, сколько танцора. Поэтому еще во время профессиональных занятий спортом Джейсон привлек внимание крупных брендов одежды и стал сниматься в рекламе. Tommy Hilfiger, Levi's, French Connection — это только самые известные. Кроме того, его звали в музыкальные клипы — позировать и танцевать. Вот он практически голый, в леопардовых трусах, прыгает среди мухоморов в клипе The Shamen Comin' On. А вот снова голый, но залитый серебристой краской, появляется в видео Run to the Sun популярнейшей группы Erasure. К Стэйтему, который на ходу перепрыгивает из одного автомобиля в другой или сражается против мужиков с топорами, мы привыкли, но разве в этих образах он не выглядит куда более интригующе?

То же с рекламой, в которой Стэйтем часто снимается. Она почему-то гораздо интереснее его фильмов. Можно вспомнить ролик про шоколадки, где актер с невероятно серьезным видом призывает следовать примеру черепахи, которая «делает примерно ноль миль за час», зато живет 200 лет.

Источник «Адреналина» Кадр из фильма «Адреналин», 2006 год Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net