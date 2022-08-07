В селе Енотаевка в Астраханской области появится новый парк. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает «Астрахань 24».

Парк построят на улице Скворцова-Степанова. Первый этап строительства уже завершен — уложен асфальт и тротуарная плитка, установлены бортовые камни и металлические ограждения. До конца года планируется поставить пешеходные ограждения и малые архитектурные формы, отмечается в материале.

В 2023 году планируется обустроить спортивную площадку, детский спортивный городок и лучно-арбалетный тир. Также появятся площадки для воркаута. В парке посадят деревья, кустарники и цветы.

1 июля сообщалось, что во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе.