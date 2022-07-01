Вторую очередь Нагорного парка во Владивостоке откроют в сентябре

Во Владивостоке в начале сентября планируют открыть вторую очередь Нагорного парка, ставшего наиболее ярким проектом благоустройства в городе. Об этом 1 июля сообщает ИА PrimaMedia.

Основная часть второй очереди будет отведена под видовые площадки. На вершине Тюменской сопки уже установлены лавочки и амфитеатр с видом на бухту Золотой Рог. На склонах также планируется разместить несколько балконов для обзора.

К сентябрю подрядчик завершит озеленительные работы. В дальнейшем пространство парка будет совмещено с территорией керлинг-центра, который возводится неподалеку.

Открытие второй очереди Нагорного парка состоится в начале сентября перед Восточным экономическим форумом.