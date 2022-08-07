Консул Германии в Бразилии задержан по подозрению в убийстве мужа
Полиция Бразилии арестовала консула Германии Уве Херберта Хана по подозрению в убийстве мужа. Об этом 7 августа сообщила Deutsche Welle.
Инцидент произошел 5 августа в районе Ипанема в Рио-де-Жанейро. Потерпевшим оказался гражданин Бельгии Вальтер Биот. По данным полиции, Хан попытался скрыть следы преступления, а также заявил, что супруг скончался из-за падения.
Сотрудница полицейского участка Камила Лоуренсу заявила, что на теле погибшего обнаружены кровоподтеки, свидетельствующие о том, что ему наносили удары ногами и цилиндрическим предметом.
По ее словам, у следствия достаточно доказательств, чтобы заявить о насильственной смерти. Непосредственной причиной смерти стала травма шеи, несовместимая с жизнью.
Бразильские СМИ сообщили, что Хан и Биот были в браке не менее 20 лет. На следующей неделе погибшему исполнилось бы 53 года.
3 августа в Южной Корее задержали гражданина России по подозрению в убийстве. По данным следствия, задержанный несколько раз ударил ножом жителя Узбекистана из-за того, что тот отказался вернуть долг.