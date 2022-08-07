Реклама
Прямой эфир
Мир
Перемирие в Газе начнется в 20:00 по местному времени
Мир
Полиция Латвии перестанет охранять здания закрытых генконсульств России
Общество
Конюхов и Потапкин прервали полет на полюс по техническим причинам
Мир
Швеция направит в Британию 120 инструкторов для обучения украинских военных
Мир
Китай продолжит военные учения у Тайваня в соответствии с планом
Мир
В Швеции рождаемость упала до самого низкого за 20 лет уровня
Общество
Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области
Мир
В Китае из-за пожара обрушился 900-летний деревянный мост
Мир
Украинские войска ночью обстреляли Запорожскую АЭС
Мир
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в курортной провинции Турции
Экономика
Товарооборот Китая и России вырос в первом полугодии на 29%
Мир
Военные уничтожили под Николаевом 45 т боеприпасов от стран НАТО

Консул Германии в Бразилии задержан по подозрению в убийстве мужа

0
Фото: Globo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Бразилии арестовала консула Германии Уве Херберта Хана по подозрению в убийстве мужа. Об этом 7 августа сообщила Deutsche Welle.

До конца на посту: пять лет назад был убит посол России в Турции Андрей Карлов
Как были наказаны виновные в преступлении

Инцидент произошел 5 августа в районе Ипанема в Рио-де-Жанейро. Потерпевшим оказался гражданин Бельгии Вальтер Биот. По данным полиции, Хан попытался скрыть следы преступления, а также заявил, что супруг скончался из-за падения.

Сотрудница полицейского участка Камила Лоуренсу заявила, что на теле погибшего обнаружены кровоподтеки, свидетельствующие о том, что ему наносили удары ногами и цилиндрическим предметом.

По ее словам, у следствия достаточно доказательств, чтобы заявить о насильственной смерти. Непосредственной причиной смерти стала травма шеи, несовместимая с жизнью.

Бразильские СМИ сообщили, что Хан и Биот были в браке не менее 20 лет. На следующей неделе погибшему исполнилось бы 53 года.

3 августа в Южной Корее задержали гражданина России по подозрению в убийстве. По данным следствия, задержанный несколько раз ударил ножом жителя Узбекистана из-за того, что тот отказался вернуть долг.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022