Конюхов и Потапкин прервали полет на полюс по техническим причинам

Российские путешественники Федор Конюхов и Игорь Потапкин прервали полет к Северному полюсу на мотопараплане по техническим причинам, пролетев 169 км из 900 запланированных. Об этом сообщается в группе Конюхова в соцсети «ВКонтакте».

«Достоверно узнать, что послужило причиной посадки и что случилось с паралетом, не представилось возможным. Московская экспедиционная команда получила короткое сообщение по каналу спутниковой связи Iridium, что все живы и здоровы, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам», — уточняется в сообщении.

Путешественники отправились в пятницу в претендующий на рекорд полет на мотопараплане.

Ледокол поднял экипаж на борт и прибудет 14 августа в Мурманск.

2 августа перед отлетом из Мурманска путешественники отмечали, что на мотопараплане на Северный полюс еще никто не летал. Экспедиция чрезвычайно рискованная, поскольку надо преодолеть 900 км без кабины в арктических условиях.

Предполагалось, что пилоты преодолеют 900 км пути на мотопараплане примерно за 10 часов, долетят до Северного полюса, разобьют там лагерь и будут ждать ледокол для обратного пути в Мурманск.

До этого Конюхов трижды добирался туда на лыжах, один раз на собачьей упряжке, три раза на ледоколе.

В июне Конюхов и Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета, пролетев на мотопараплане-двойке 500 км за шесть часов.

Зимой команда Конюхова начала работу над уникальным проектом, призванным привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам. Путешественник планирует участие в регате на Кубок Жюля Верна, отправившись в скоростное кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии.