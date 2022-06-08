Конюхов и Потапкин установили рекорд дальности беспосадочного полета

Российские путешественники Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета, пролетев на мотопараплане-двойке 500 км за шесть часов. Об этом говорится 8 июня в сообщении на сайте Конюхова.

Пилоты взлетели в 3:29 утра с аэродрома ДОСААФ в Вологде (Труфаново), по состоянию на 8:30 утра они пересекли Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области и сейчас находятся над Шатурой.

«Пилоты находятся в небе 5 часов. Самочувствие хорошее. Погода благоприятствует», —уточняется в сообщении.

Запаса топлива у параплана может хватить на 700 км.

Мировой рекорд дальности беспосадочного перелета принадлежит польскому пилоту Кшиштофу Ромицки, он был установлен в 2018 году.

Зимой команда Конюхова начала работу над уникальным проектом, призванным привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам. Путешественник планирует участие в регате на Кубок Жюля Верна, отправившись в скоростное кругосветное путешествие на катамаране на солнечной энергии.

Как отметили организаторы похода, чтобы пройти кругосветный маршрут в 27 тыс. миль и уложиться в 80 дней, скорость судна должна быть 14 узлов, однако задача усложняется тем, что судно будет на солнечных батареях, а это дополнительная нагрузка и замедление скорости.