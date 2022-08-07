La Repubblica узнала о выписке Чубайса из итальянской больницы

Бывшего генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса выписали из итальянской клиники. Об этом 7 августа сообщила итальянская газета La Repubblica.

По данным издания, пациента перевезут в Германию. Там ему предстоит курс реабилитации в одной из больниц Франкфурта-на-Майне.

Результаты токсикологических анализов еще не готовы.

1 августа в клинике сообщили об улучшении состояния пациента.

3 августа журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что врачи подтвердили диагноз Чубайсу — синдром Гийена — Барре. Состояние стабилизировалось, но у него частичный паралич лица.

Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 года на протяжении 12 лет. В компании сперва он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации.

О том, что Чубайс попал в реанимацию, Собчак сообщила 31 июля. По ее словам, он был госпитализирован в одну из европейских клиник.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 августа на брифинге заявил, что если пациенту понадобится помощь, то российское правительство окажет поддержку, как и всем гражданам.

Синдром Гийена — Барре — редкое заболевание иммунной системы, при котором разрушается оболочка нервных волокон и может нарушиться двигательная функция и ухудшиться чувствительность. Болезнь может возникать по ряду причин, включая бактериальные или вирусные инфекции.