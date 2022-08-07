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Врач раскрыла пользу соленой воды

Врач Сопрун посоветовала иногда пить слегка соленую или минеральную воду
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Фото: TASS/EPA/ANGELO CARCONI
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Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Об этом в воскресенье, 7 августа, рассказала агентству «Прайм» врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

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«Следует возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев употребление слегка соленой или минеральной воды», — отметила она.

Также она напомнила, что при этом необходимо учитывать состояние организма и наличие заболеваний, например, гипертонии или ишемической болезни сердца.

В случае, если перечисленные патологии есть у человека, то ему необходимо ограничивать употребление солей.

Она подчеркнула, что в день необходимо употреблять 2,5 литра воды, включая ту, что находится в пище и напитках. При этом в жару дневную норму можно увеличить до 3,5 литра, а при физической нагрузке — до 4 литров и даже больше.

В жару обильное питье поможет вывести лишние соли и предупредит отеки, но лучше пить воду комнатной температуры, заключила Сопрун.

30 июля врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, что при диагностировании камней или песка в почках в рацион можно включить пиво в небольших количествах. По его словам, многие урологи советуют употреблять этот напиток, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек.

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