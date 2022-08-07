Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань с пятидневным визитом. Об этом 7 августа сообщил портал Taiwan news.

В ходе визита литовская делегация в составе 11 чиновников встретится с представителями министерства транспорта и посетит производство электробусов.

«Их пятидневный визит укрепит двусторонние обмены и сотрудничество в области умного и экологичного транспорта, связи 5G и электрических автобусов», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в МИД Литвы, обе стороны глубоко осознают важность совместной работы для защиты общих демократических ценностей. Одним из основных направлений тайваньско-литовского партнерства является сотрудничество в области транспорта.

В июне Тайвань посетили вице-министр экономики и инноваций Литвы Йовита Нелюпсене и вице-министр сельского хозяйства Эгидиюс Гедрайтис.

Отношения Литвы и Китая обострились в 2021 году после того, как в Вильнюсе открыли официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест.

Позже Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.

2–3 августа прошел визит на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Политик назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.