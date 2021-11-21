Власти Китая возмущены открытием представительства Тайваня в Литве

Китай понизил уровень дипотношений с Литвой. Причиной послужила новость об открытии в Вильнюсе представительства Тайваня, передает телеканал «Известия». Действия Литвы расценили как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая. Кроме того, Пекин счел произошедшее грубым вмешательством во внутренние дела страны. МИД КНР призвал Литву немедленно исправить ошибки.

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