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Власти Китая возмущены открытием представительства Тайваня в Литве

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Китай понизил уровень дипотношений с Литвой. Причиной послужила новость об открытии в Вильнюсе представительства Тайваня, передает телеканал «Известия». Действия Литвы расценили как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая. Кроме того, Пекин счел произошедшее грубым вмешательством во внутренние дела страны. МИД КНР призвал Литву немедленно исправить ошибки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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