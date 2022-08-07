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Карандаши Koh-i-Noor подорожают из-за запрета РФ на вывоз древесины

Карандаши чешской Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
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Фото: Global Look Press/Tomas Binter
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Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth могут подорожать на 15–20% из-за российских контрсанкций. Об этом 3 августа сообщает Seznam Zpravy.

Карельские пиломатериалы будут поставлять на рынок Азии вместо Европы

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который купит сырье у России, и везем через океан», — объяснил изданию владелец компании Властислав Бржиза.

Он также отказался прогнозировать ситуацию, так как неизвестно, как рост цен повлияет на покупателей и как это скажется на дальнейших объемах производства.

Однако Бржиза выразил надежду на то, что холдинг переживет резкий рост цен на сырье.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что пиломатериалы из Карелии будут поставлять на рынок Азии. Причина — запрет экспорта в Европу.

Предприниматели планируют наращивать поставки. Так, пиломатериалы будут отправляться в Иран и дальше по другим районам этой местности, сообщил министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев, отметив, что кроме Азии в качестве рынков сбыта рассматриваются и арабские страны.

В начале июня в «Рослесинфорге» заявили, что в январе-мае 2022 года на фоне санкций объем экспорта пиломатериалов из России вырос на 10%, до 11,2 млн куб. м. Российские компании отправляют за границу в основном доски, брус, сырье для производства досок, балансовую древесину и фанерный кряж (из него делают шпон). Почти 70% от поставок приходится на азиатские страны, куда объемы поставок выросли почти на 13%, до 7,8 млн куб. м.

Еще 30% российских пиломатериалов поставляются в «недружественные» государства, которые ввели санкции против России. Экспорт туда увеличился лишь на 3,7%, до 3,27 млн куб. м.

Ключевым покупателем отечественных пиломатериалов на протяжении последних 15 лет остается Китай, на него приходится половина всего экспорта за пять месяцев текущего года — 5,24 млн куб. м. На втором месте среди покупателей — Узбекистан, далее идут Сингапур, Эстония и Финляндия.

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