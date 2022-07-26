Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Мир
В Европарламенте признали бесперспективность антироссийских санкций
Экономика
Tetra Pak передаст свое российское подразделение местному руководству
Политика
В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Экс-глав МИД и минюста Украины объявили в международный розыск
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Мир
В минобороны КНР пообещали жесткий ответ в случае визита Пелоси на Тайвань
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

Карельские пиломатериалы будут поставлять на рынок Азии вместо Европы

0
Фото: karelinform.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пиломатериалы из Карелии будут поставлять на рынок Азии. Причина — запрет экспорта в Европу. Вопрос переориентации на новые рынки сбыта обсуждался на заседании регионального правительства.

По словам республиканского министра экономического развития Олега Ермолаева, которые приводит ИА «Карелinform», первая партия уже отправлена. Вопросы логистики понятны, решены вопросы по банковским платежам, гарантиям платежей.

Предприниматели планируют наращивать поставки. Так, пиломатериалы будут отправляться в Иран и дальше по другим районам этой местности, сообщил министр, отметив, что кроме Азии в качестве рынков сбыта рассматриваются и арабские страны.

Ранее сообщалось, что в России впервые запустили серийное производство лифтов для российских высоток на Щербинском лифтостроительном заводе. Весной три иностранных производителя высокоскоростных лифтов Otis, Thyssenkrupp и Kone объявили о приостановке деятельности в России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022