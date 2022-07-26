Карельские пиломатериалы будут поставлять на рынок Азии вместо Европы

Пиломатериалы из Карелии будут поставлять на рынок Азии. Причина — запрет экспорта в Европу. Вопрос переориентации на новые рынки сбыта обсуждался на заседании регионального правительства.

По словам республиканского министра экономического развития Олега Ермолаева, которые приводит ИА «Карелinform», первая партия уже отправлена. Вопросы логистики понятны, решены вопросы по банковским платежам, гарантиям платежей.

Предприниматели планируют наращивать поставки. Так, пиломатериалы будут отправляться в Иран и дальше по другим районам этой местности, сообщил министр, отметив, что кроме Азии в качестве рынков сбыта рассматриваются и арабские страны.

Ранее сообщалось, что в России впервые запустили серийное производство лифтов для российских высоток на Щербинском лифтостроительном заводе. Весной три иностранных производителя высокоскоростных лифтов Otis, Thyssenkrupp и Kone объявили о приостановке деятельности в России.