Минобороны России опубликовало кадры работы военных священников с военнослужащими Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса и в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.

Отмечается, что военные священники прибыли в расположение воинских частей ЗВО, которые находятся на переднем крае и выполняют боевые задачи.

При этом они не называют сроков своего пребывания на позициях российских войск.

«Будем столько, сколько нужно, сколько будет нужна наша помощь, поддержка, молитва», — подчеркивают они.

Духовные наставники также посетили Вознесенский собор в городе Изюм, который несколько месяцев находился на линии соприкосновения. Люди, у которых не было своего подвала или погреба, были вынуждены прятаться в подвале собора. Во время проведения службы в соборе 122-мм мины пробили кладку купала, пострадали несколько местных жителей.

Сейчас идет восстановление собора. Российские военнослужащие доставили для этого стройматериалы — кирпичи, штукатурку, доски, гвозди и инструменты.

Священнослужители восхитились мужеством и стойкостью священников, которые продолжают работу в таких сложных условиях.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что в восстановлении города Изюм на территории Харьковской области принимают участие более 2 тыс. жителей.

Глава администрации Изюмского района Владислав Соколов уточнил, что люди работают на добровольных началах и не получают зарплату, а также выразил надежду на восстановление города в кратчайшие сроки.

До этого, 23 июля, стало известно, что в Северодонецке приводят в порядок территорию Христо-Рождественского кафедрального собора, который пострадал от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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