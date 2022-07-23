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В Северодонецке приводят в порядок обстрелянный ВСУ храм

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Северодонецке приводят в порядок территорию Христо-Рождественского кафедрального собора, который пострадал от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 июля рассказал корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин.

Рядом с храмом до сих пор лежат осколки, многие строения повреждены. Восстановлением занимаются местные жители.

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«Помогаю городу Северодонецку, чтобы он возродился. Стал такой, какой был», — отметил местный житель, пенсионер Владимир.

Строитель Александр Лаптев отметил, что для восстановления храма нужны также материалы и крупная техника.

Ранее в этот день сообщалось, что на освобожденном от боевиков заводе «Азот», расположенном в Северодонецке Луганской Народной Республики (ЛНР), началась подготовка к возобновлению работы предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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