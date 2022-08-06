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Назван неочевидный предвестник инфаркта

Кардиолог Кореневич назвала неочевидным предвестником инфаркта стенокардию напряжения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стенокардия напряжения может стать предвестником инфаркта, притом что ее редко рассматривают как серьезную проблему. Об этом 6 августа рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич.

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«Как только она у вас появилась, особенно если вы мужчина старше 40 лет, эмоциональный, нервный, много работаете, гиперответственны и еще при этом курите и мало занимаетесь спортом, то на 100 процентов вы пациент кардиолога. Поэтому надо немедленно среагировать и пойти к врачу, чтобы дальше это не переросло в коронарную катастрофу и смерть», — рассказала специалист изданию «Доктор Питер».

Стенокардия выражается в жжении, тяжести и сдавливании в груди. Это ощущение может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть. Такой дискомфорт появляется при усилении физической нагрузки и исчезает в состоянии покоя.

«Это состояние может длиться 5–15 минут, а потом само проходит, и люди благополучно про него забывают. Этого делать нельзя — это тоже сигнал. Надо пойти и проверить организм по полной программе — одной кардиограммы будет недостаточно. Особенно если у вас есть факторы риска — ожирение, курение, гипертония, повышенный сахар и холестерин в крови», — добавила эксперт.

4 августа кардиолог Симон Мацкеплишвили дал советы по приему препаратов для сердца в жаркую погоду. Он призвал проявлять особую аккуратность при приеме лекарств, разжижающих кровь.

28 июля кардиолог Рустем Османов рассказал «Известиям», какие меры профилактики помогут предупредить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). К основным мерам кардиолог отнес соблюдение гипохолестериновой диеты. Также важно ограничить потребление соли, отказаться от сигарет и алкоголя.

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