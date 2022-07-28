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Кардиолог назвал главные правила профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Кардиолог Османов рассказал, какие правила нужно соблюдать для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/ren
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Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал «Известиям», какие меры профилактики помогут предупредить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

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Как отметил кардиолог, ССЗ, в особенности ишемическая болезнь сердца, являются одной из главных причин преждевременной смерти в мире. Однако, согласно исследованиям, снижение смертности от ишемической болезни сердца связано с высокой эффективностью проведения профилактических мер, направленных на устранение или минимизацию влияния ССЗ.

К основным мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний относится в первую очередь соблюдение гипохолестериновой диеты. Питание в рамках этой диеты подразумевает употребление рыбы и нежирных сортов мяса с минимальным содержанием холестерина — индейки, кролика; увеличить потребление овощей и фруктов; включить в рацион продукты из зерновых культур. Для приготовления пищи и заправки салатов следует использовать подсолнечное, кукурузное, рапсовое или оливковое масла. При этом общее содержание жиров не должно превышать 30% от суточной калорийности рациона, а насыщенные жиры должны составлять не более 1/3 всех потребляемых жиров.

Также важно ограничить потребления соли до 5 г в день. Рекомендуется исключить употребление продуктов, содержащих «скрытую» соль в составе, а именно различные колбасные и хлебобулочные изделия. Стоит разнообразить рацион продуктами с высоким содержанием калия и магния — гречневой крупой, кабачками, морской капустой.

Османов также рекомендовал отказаться от курения и употребления алкоголя.

Людям с избыточной массой тела кардиолог посоветовал снизить вес. Нормальный показатель индекса массы тела (ИМТ) составляет до 24,9. Считается, что при значении ИМТ 25–29 человек страдает ожирением.

Нужно следить за уровнем артериального давления: необходимо контролировать и поддерживать уровень АД в пределах 120–130/80 мм рт. ст., а также поддерживать уровень гликированного гемоглобина в пределах 6–6,5%.

Очень важно избегать длительных стрессовых состояний и увеличить физическую активность. Лучше предпочесть аэробные нагрузки средней интенсивности (по 30 минут в день пять раз в неделю) или 150 минут в неделю интенсивной физической активности или комбинация.

Для проведения мероприятия в рамках вторичной профилактики применяют как медикаментозные, как и немедикаментозные методы. Вторичная профилактика направлена на пациентов с уже диагностированными патологиями сердечно-сосудистой системы, проводится с целью снижения риска осложнений и предупреждение повторного развития заболевания.

Перед формированием рациона и получения полезных рекомендаций важно проконсультироваться с врачом.

Ранее, 19 июля, кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал о причинах возникновения инсульта у молодых людей. Врач посоветовал людям, у которых в роду существует такое заболевание, как гиперхолестеринемия, проводить пожизненное лечение. Также катализатором к инсульту могут послужить стресс и магнитные бури.

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