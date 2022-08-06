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Диетолог назвала продукты для нормализации уровня сахара в крови

Врач-диетолог Королева перечислила продукты, способные регулировать уровень сахара в крови
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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала 6 августа о продуктах, которые помогут регулировать уровень сахара в крови.

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По ее словам, людям с повышенным уровнем сахара следует употреблять продукты с низким гликемическим индексом. Так, специалист посоветовала этой группе людей заменить отварной картофель и макароны на овощи, которые имеют в составе грубую клетчатку.

«Их можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии — понижения уровня глюкозы в крови», — отметила Королева в беседе с «Москвой 24».

Также врач посоветовала добавить в рацион питания зеленые яблоки и груши. Это именно те фрукты, которые имеют низкий гликемический индекс.

«При этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной», — пояснила диетолог.

Королева добавила, что фрукты следует тщательно пережевывать, так они лучше насыщают организм, поскольку полость рта лучше воспринимает органолептические свойства продукта. И такие простые углеводы не будут провоцировать резкие скачки сахара в крови.

Врач также отметила, что людям с повышенным уровнем сахара в крови стоит исключить продукты с высоким гликемическим индексом. Например, рафинированные сладости и хлебобулочные изделия.

«Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким. Корнеплоды необходимо употреблять в сыром виде, например как нарезку, чтобы они максимально сохранили растительную клетчатку. Тогда они вполне допустимы в рационе», — добавила Королева.

20 июня врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о признаках, указывающих на то, что уровень сахара в крови повышен. Среди классических симптомов специалист назвала жажду, сухость во рту и учащенное мочеиспускание.

Помимо этого следует обратить внимание на зуд и регулярные воспалительные заболевания со стороны половых органов. Врач указала на то, что зачастую это связано с повышением уровня глюкозы в крови.

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