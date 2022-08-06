В Москве усилили меры безопасности на воде из-за жары

Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что под беспрерывным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.

«Безопасность в местах отдыха обеспечивают работники 25 поисково-спасательных станций и спасательных постов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах», — сказал он журналистам.

Подчеркивается, что всего на дежурство выходят 113 спасателей, которые патрулируют зоны ответственности станций на катерах и пешим порядком.

Спасатели также проводят беседы с отдыхающими, напоминая им правила безопасности во время пребывания у воды.

Также для мониторинга обстановки на водоемах используются беспилотники.

Синоптики предупредили, что москвичей в субботу ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков и до 33 градусов жары

Ранее, 5 августа, Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до воскресенья, 7 августа, из-за угрозы возникновения пожаров.