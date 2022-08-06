Названы главные страхи россиян при покупке жилья

Почти половина потенциальных покупателей недвижимости в России боится стать жертвой мошенников. Об этом «Известиям» рассказали эксперты федеральной компании «Этажи».

45% респондентов, принявших участие в исследовании компании, рассказали, что их основной страх при покупке жилья — стать жертвой мошенников. В том числе 34% опрошенных сообщили, что не имеют нужных юридических компетенций и опыта проведения крупных сделок.

Еще 23% не знают, как быстро найти квартиру и оценить ее соответствие рыночной цене. 12% сообщили, что боятся упустить важные детали при совершении сделки и потерять из-за этого деньги.

16% респондентов уверены, что не смогут самостоятельно выбрать выгодный ипотечный продукт и получить скидку при покупке объекта и оформлении кредита.

4% россиян готовы самостоятельно заниматься оформлением ипотеки и покупкой недвижимости.

«Россияне не часто совершают сделки с недвижимостью, в среднем не чаще чем раз в 7–10 лет. За это время многое меняется на рынке, поэтому страхи потенциальных продавцов и покупателей недвижимости вполне оправданны», — сказала руководитель исследовательского центра федеральной компании «Этажи» Валерия Яхина.

Ранее, в мае, в Омской области завершилось расследование уголовного дела о 28 эпизодах мошенничества с материнским капиталом. Фигурантами по нему проходят четыре человека. Следствие полагает, что в период с января 2017 года по август 2020-го обвиняемые склоняли женщин — получательниц маткапитала к заключению фиктивных сделок на получение займов в их кредитном кооперативе для покупки жилья. Выбранные дома обычно оказывались в отдаленных северных районах Омской области.