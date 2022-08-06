Блинкен призвал Китай и США действовать ответственно в ситуации с Тайванем

США и Китай должны действовать ответственно в ситуации вокруг визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом в субботу, 6 августа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как он подчеркнул в интервью камбоджийскому отделению радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом), США не намерены «заниматься провокационными действиями».

Также он выразил мнение, что «нужно успокоить море».

«Тайваньский пролив имеет большое значение почти для каждой страны региона. Через него проходит так много торговли», — отметил он.

Также, по его словам, если бы всё это было нарушено, влияние на мировую экономику и на желание всех восстановиться после пандемии COVID-19 оказалось бы ужасно.

По этой причине он призвал США и Китай действовать ответственно и «не использовать визит представителя нашего конгресса в качестве предлога для реализации потенциально опасных и дестабилизирующих действий».

Ранее в этот день Блинкен заявил, что военные маневры Китая несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей США на Тайвань. Разногласия Тайваня с КНР необходимо разрешить мирным образом, подчеркнул Блинкен.

5 августа сообщалось, что власти Китайской Народной Республики (КНР) объявили о прекращении совместной работы и отмене ряда механизмов сотрудничества с США из-за визита Нэнси Пелоси в Тайвань. На это сообщение Блинкен ответил, что приостановка Пекином сотрудничества с Вашингтоном по вопросам климата скажется не только на США, но и на всем мире.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. В то же время Reuters со ссылкой на источник написало, что Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий военно-воздушных сил Китая на учениях.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, 3 августа она покинула остров. Пекин выразил Вашингтону решительный протест. Китай ввел санкции против Пелоси и членов ее семьи.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.