Блинкен указал на несоразмерность военных учений КНР визиту Пелоси на Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные маневры Китая несоразмерны «мирному визиту» спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом он сказал 6 августа в ходе выступления на Филипинах.

«Несоразмерность между мирным визитом, с одной стороны, и военными маневрами, ведущими к обострению, с другой… очевидны… странам в регионе», — сказал глава американской дипломатии.

Разногласия Тайваня с КНР необходимо разрешить мирным образом, подчеркнул Блинкен.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа, 3 августа она покинула остров. Пекин выразил Вашингтону решительный протест.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. В то же время Reuters со ссылкой на источник написало, что Тайвань развертывает ракетные системы для отслеживания действий военно-воздушных сил Китая на учениях.

5 августа МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны. Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, остановлены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.