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Politico узнал об игнорировании Китаем звонков из США по Тайваню

Politico: военные КНР игнорируют попытки США связаться с ними на фоне ситуации с Тайванем
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Фото: Global Look Press/Ceng Shou Yi
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Высокопоставленные военные чиновники Китая проигнорировали своих американских коллег, которые звонили по вопросу напряженности вокруг Тайваня. Об этом сообщило 5 августа американское издание Politico.

Демонстрация сил: стартуют китайские военные учения вокруг Тайваня
На них Пекин покажет готовность бросить вызов флоту США в регионе

Отмечается, что Пекин игнорирует попытки добиться диалога от министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли на фоне запусков ракет и размещения военных кораблей и самолетов в ходе учений вблизи Тайваня.

«Если [китайские вооруженные силы] будут действовать более агрессивно и в непосредственной близости от сил США с большей частотой, нам понадобятся усиленные механизмы для создания безопасной операционной среды», — приводит издание слова сотрудника Пентагона Рэнди Шривера.

Уточняется, что американские официальные лица считают молчание КНР «недальновидным и безрассудным шагом, повышающим риск эскалации и без того напряженной ситуации».

Военные руководители США стремятся поддерживать открытые линии связи даже с такими потенциальными противниками, как Китай, чтобы предотвратить полномасштабные конфликты, добавили в материале.

Издание подчеркнуло, что последний разговор Милли с его китайским коллегой, начальником объединенного штаба генералом Ли Цзочэном, состоялся 7 июля. В Пентагоне рассказали, что они говорили о необходимости поддерживать открытые линии связи, а также о снижении риска эскалации.

Между тем накануне сообщалось, что посол КНР в США Цинь Ган встретился с представителями Белого дома. После переговоров он заявил, что Вашингтон должен понести полную ответственность за последствия недавнего визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кроме того, он опроверг обвинения американской стороны в адрес Китая по поводу того, что КНР нагнетает напряженность вокруг Тайваня. Ган отметил, что американская сторона должна исправлять свои ошибки.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры.

Позже, 4 августа, народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал военные учения НОАК в Тайваньском проливе «серьезной эскалацией напряженности». Он указал, что ранее во время учений НОАК запустила порядка 12 баллистических ракет неподалеку от Тайваня, которые «упали в воду» к северо-востоку, востоку и юго-востоку от острова.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, но при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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