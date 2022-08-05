Посол КНР возложил на США ответственность за ситуацию вокруг Тайваня

Вашингтон должен понести полную ответственность за последствия недавнего визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил 5 августа посол КНР Цинь Ган после встречи с представителями Белого дома.

«Причина, суть и последствия данного инцидента предельно ясны. Американская сторона должна понести полную ответственность за сложившуюся ситуацию», — приводит слова посла «РИА Новости».

Ган подчеркнул беспочвенность обвинений американской стороны в адрес Китая по поводу того, что КНР нагнетает напряженность вокруг Тайваня. По его словам, именно США являются нарушителем спокойствия и стабильности в Тайваньском проливе и регионе.

В разговоре с представителями Белого дома глава дипмиссии КНР призвал Вашингтон исправить «свои ошибки и устранить причиненные визитом Пелоси последствия», а также воздержаться от последующих действий, которые могут привести к эскалации напряженности в Тайваньском проливе, а также в отношениях китайской и американской сторон.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Пекин выразил Вашингтону решительный протест и пообещал ответные меры.

Позже, 5 августа, стало известно, что Китай введет санкции против спикера палаты представителей американского конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников.

Накануне Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня, в свою очередь, осудило учения Китая. Ведомство назвало их целью психологическое запугивание граждан.

Кроме того, ранее, 3 августа, сообщалось, что КНР приостановил импорт цитрусовых и двух видов рыбной продукции из Тайваня. На паузу поставлен и экспорт песка в регион.

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при госсовете КНР Ма Сяогуан в тот же день сообщил о введении Китаем санкций против двух фондов на Тайване за очернение Китая и поддержку сепаратизма. Отмечалось, что китайским компаниям запрещено сотрудничать с теми, кто делал пожертвования в эти фонды.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.