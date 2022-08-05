Блинкен назвал военные учения КНР возле Тайваня «серьезной эскалацией»

Военные учения Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе представляют собой «серьезную эскалацию напряженности», считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«НОАК объявила о семи зонах ограничений (морских и воздушных сообщений. — Ред.) в районе Тайваня и заявила о проведении серии учений в районе, которые продлятся до понедельника. Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию», — заявил он на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже в пятницу, 5 августа.

Блинкен указал, что ранее во время учений НОАК запустила порядка 12 баллистических ракет неподалеку от Тайваня, которые «упали в воду» к северо-востоку, востоку и юго-востоку от острова.

Кроме того, он отметил, что США продолжат поддерживать Тайвань, а авианосец «Рональд Рейган» останется в регионе для того, чтобы контролировать обстановку.

Тем временем Блинкен заверил, что Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

«Ничего не изменилось [после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань] в нашей политике «одного Китая» <...>. Мы не хотим одностороннего изменения статус-кво любой из сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы только рассчитываем на то, что противоречия сторон, лежащих по обе стороны пролива, разрешатся мирно, без принуждения и не при помощи силы», — заявил Блинкен.

2 августа на остров прибыла спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, назвав свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Китай выразил Штатам решительный протест и пообещал ответные меры.

После поездки Пелоси, 4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В этот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. Соединенные Штаты утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.