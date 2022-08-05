Из сектора Газа выпущено по Израилю более 70 ракет за два часа

С территории сектора Газа по Израилю выпущено более 70 ракет за два часа. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Всего лишь в течение двух часов сегодня вечером 71 ракета была выпущена из сектора Газа. Девять из них упали на территории самого сектора», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день армия Израиля сообщила, что проводит в секторе Газа операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». В приграничных районах и в тылу Израиля было объявлено особое положение.

К настоящему времени известно о как минимум 10 погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, среди них пятилетняя девочка. Также в минздраве палестинского анклава сообщили, что еще 55 местных жителей получили ранения.

Министерство иностранных дел Палестины призвало ООН обезопасить мирное население от рисков, связанных с действиями Израиля. В Рамалле прошла акция протеста, в которой приняли участие активисты национально-патриотических и исламских организаций.

В свою очередь, в результате удара Израиля по целям радикалов в секторе Газа был нейтрализован Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригадами аль-Кудс» в северной части анклава.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился в начале мая прошлого года. Палестинцы требуют, чтобы границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. В их планах создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.