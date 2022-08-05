Читателей британской газеты Daily Mail шокировал отчет правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии.

Пользователь Whellers22 написал, что украинские власти целенаправленно ведут свой народ на убой, и назвал этот поступок отвратительным.

«Президент Украины [Владимир] Зеленский разжигает конфликт», — убежден DPWHants.

По его мнению, украинский лидер уничтожит страну, после чего уйдет на пенсию в свой особняк во Флориде за $30 млн.

«Имейте в виду, что Зеленский — оппортунист, который играет в свою пользу под видом помощи народу», — считает Algoron.

MsG выразил радость за то, что люди наконец «начали читать между строк об этом конфликте».

«Зеленский оказался патологическим лжецом и серийным убийцей», — написал Purple Tomato.

DomSmith считает, что украинская власть использует гражданских лиц в качестве щита.

«Зеленский продолжает показывать свое истинное лицо, и очевидно, что оно совсем не похоже на то, во что верит наше правительство», — заключили пользователи.

Накануне Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорится, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право.

Правозащитники зафиксировали, что ВСУ размещали вооружение на объектах гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Донбасса и Украины. Также в докладе подчеркивалось, что украинское командование умышленно не эвакуировало местных жителей из соседних зданий.

Зеленский прокомментировал этот доклад. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Amnesty International в дезинформационной и пропагандистской кампании против Украины.

На доклад о нарушениях ВСУ в тот же день отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия постоянно уведомляла о приведенных в отчете случаях использования мирного населения в достижении военных целей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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