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В Госдуме назвали причину возможного отхода безработицы от минимума осенью

Депутат Госдумы Нилов объяснил возможный отход безработицы от минимума осенью
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Прогнозируемый Минэкономразвития РФ рост безработицы осенью 2022 года связан с тем, что многие организации, объявлявшие в том числе о простое, прекратят свою работу и их бывшие сотрудники будут выходить на биржу труда. Об этом заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в пятницу, 5 августа.

Ранее в этот же день глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по поддержке экономики в Екатеринбурге заявил об ожидании осенью отхода уровня безработицы от текущих низких показателей в 3,9%. Однако он подчеркнул, что ситуация на российском рынке труда является контролируемой.

Данные о том, что в России второй месяц подряд безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%, — это данные об официально зарегистрированных безработных в стране, подчеркнул Нилов.

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Самые пиковые значения были, по его словам, во время пандемии коронавируса — до 4 млн нетрудоустроенных граждан. Однако общими усилиями, возможностью работать удаленно, специальными правительственными мерами профпереподготовки этот уровень удалось снизить до допандемийных уровней и сейчас без работы в РФ остаются менее 1 млн человек.

Депутат отметил, что пособия по безработице в стране до пандемии были очень небольшими и многие граждане не вставали на учет в центры занятости, предпочитая искать работу через интернет. Однако для уволенных после 1 марта 2020 года пособия стали выше, достигнув уровня минимальной оплаты труда, что мотивировало людей вставать на учет.

«Сегодня в центрах занятости можно получить возможность заиметь бесплатно дополнительное образование, повысить квалификацию и трудоустроиться», — сказал парламентарий.

По его словам, непростая ситуация в экономике всё же отразится на ведении бизнеса и избежать сокращения штатов и оптимизации расходов компаний нельзя.

При этом в РФ есть сферы, готовые принимать на работу: сфера ЖКХ, строительства и сельского хозяйства, рассказал депутат. Но о них граждане либо не знают, либо не готовы идти туда из-за небольших зарплат. В этих сферах наблюдается нехватка кадров из-за того, что в стране стало меньше иностранной рабочей силы, указал он.

При правильной организации можно было бы людям из одних регионов давать возможность работать вахтовым методом в других субъектах, считает депутат.

«У нас была встреча с департаментом соцзащиты Москвы весной этого года, и они, понимая, что ряд работников и организаций находится в группе риска, с целью недопущения роста безработицы предпринимали меры и вели диалог с потенциальными будущими работодателями для того, чтобы организовать непрерывную занятость», — сообщил глава думского департамента.

15 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация на рынке труда в РФ стабильна и доля зарегистрированных безработных не превышает отметку 0,9%. Она сообщила, что за период с 4 по 11 июля число стоявших на учете нетрудоустроенных граждан снизилось на 5,6 тыс., до 681,4 тыс. человек.

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