Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире

Ведущие криптовалютные платформы стали предлагать возможность по переводу зарплат в криптовалюты. Об этом рассказал «Известиям» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский в понедельник, 8 августа.

Кроме того, для массового сегмента разрабатываются пенсионные криптопродукты, например Fidelity, добавил он.

Многие управляющие компании готовятся к передаче благосостояния наследникам, весомая часть которых будет готова увеличить диверсификацию за счет цифровых активов.

«Сейчас интерес к получению зарплат в криптовалютах проявляют сотрудники блокчейн-стартапов, IT-индустрии, но в дальнейшем по мере увеличения цифровизации экономики востребованность продукта станет шире. Согласно исследованию Boston Consulting Group, к 2030 году численность пользователей криптовалют достигнет 1 млрд. Траектория повторит рост аудитории интернета», — рассказал эксперт.

Специализированные сервисы с подобной функциональностью работают с 2016 года.

Для получения зарплат в криптовалюте в России технических препятствий нет, если она будет начисляться в рублях и в дальнейшем использоваться для покупки цифровых активов, полагает Хомский. Иностранные сервисы по автоматизации этого процесса могут не работать с резидентами РФ, но его можно организовать «вручную». Для этого сотруднику необходимо открыть кошелек или создать аккаунт на биткоин-бирже, а компании найти посредника или самостоятельно заниматься операциями по покупке и переводу криптовалют.

«Вопрос здесь скорее заключается в том, что делать с этой зарплатой в дальнейшем. Если в ряде зарубежных стран криптовалюты можно использовать в качестве средства платежа через предварительную конвертацию в фиат (многие игроки выпустили платежные карты), то в России в обозримом будущем это будет вряд ли возможно. Получающим зарплату в криптовалюте специалистам придется уповать на обменники, которые предлагают перевод средств в фиат и не исключать потенциальную блокировку подобных трансакций банками», — сказал руководитель инвестдепартамента ICB Fund.

Желающим получать зарплату в криптовалютах нужно учитывать и присущую им волатильность. За более чем 13 лет своего существования крипторынок прошел через пять «медвежьих» рынков, в результате которых курс биткоина падал вплоть до 90% от своих пиков, рассказал эксперт. Решить проблему можно с помощью привязанных к фиату стейблкоинов, но фактически это будет не отказ от традиционной валюты, а принятие своего рода ее производной формы с той же инфляцией.

Значительным риском здесь является возможная потеря доступа к средствам — из-за взлома кастодиального кошелька, из-за утраты приватного кошелька. Плюсом может стать полный контроль над средствами при учете обозначенных рисков. Также есть шанс обезопасить и приумножить свои накопления в случае реализации нарратива о трансформации текущей мировой финансовой системы и массовой популяризации криптовалют, подчерунул специалист.

Госдума 6 июля приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА). Законопроект вводит прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы, услуги, за исключением предусмотренных федеральными законами случаев. Передача или прием криптовалют в качестве оплаты в России уже запрещена.

Оператор электронной платформы теперь имеет право проводить расчеты по сделкам, но с использованием номинального счета, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы. Также Банк России будет вести реестр операторов электронных платформ. За нарушения требований закона «О национальной платежной системе» операторов могут и вовсе исключить из реестра. Также они могут утратить право осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы.

В конце июня в Центробанке рассказали «Известиям» о планах провести в апреле 2023 года тестирование смарт-контрактов в операциях с цифровым рублем. На этом этапе будут протестированы сценарии, позволяющие автоматизировать платежи и сделки между гражданами и бизнесом.