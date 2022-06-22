Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден допустил превращение украинского конфликта в состязание ЕС и РФ
Мир
В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Посол Сирии опроверг сообщения о получении украинской пшеницы
Армия
Минобороны РФ запустило исторический проект к годовщине начала ВОВ
Мир
Боррель сообщил Кулебе о намерении ЕС дать Украине статус кандидата
Мир
Мощное землетрясение произошло в Афганистане
Мир
В Ирландии заморозили российские активы на сумму €1,7 млрд
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Трое детей получили тяжелые ранения из-за обстрела ВФУ Макеевки

Сделки с недвижимостью в цифровом рубле протестируют в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тестирование смарт-контрактов в операциях с цифровым рублем планируется начать в апреле 2023 года, заявили «Известиям» в Банке России.

Там уточнили, что на этом этапе будут протестированы сценарии, позволяющие автоматизировать платежи и сделки между гражданами и бизнесом: например, сделки с недвижимостью, регулярные платежи или оплата при получении товара.

Замесить тест: как и на ком весь год будут пилотировать цифровой рубль
И насколько популярной может стать новая форма нацвалюты

В ВТБ сообщили, что в сентябре планируют испытать покупку цифровых финансовых активов за цифровые рубли, а к апрелю 2023-го — начать пилот с реальными цифровыми рублями. Банк «Зенит» рассматривает возможность участия в следующем этапе запуска тестового проекта в апреле 2023 года. Росбанк участвует в первом этапе пилота, а второй этап там считают перспективным.

«Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнение условий договора без привлечения третьей стороны в виде гаранта. Например, в сделке с недвижимостью денежные средства покупателя до перехода прав собственности на имущество могут храниться непосредственно в смарт-контракте (отдельном кошельке смарт-контракта на платформе цифрового рубля). Как только переход прав будет зарегистрирован, деньги автоматически будут переведены на кошелек продавца. Если по каким-то причинам сделка не состоялась в установленный срок, то деньги также автоматически вернутся на кошелек покупателя», — рассказали в ПСБ.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка, а открывать кошельки и проводить финансовые операции с такими деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к цифровому бумажнику через любой из банков, в котором он обслуживается.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На новом тесте: сделки с недвижимостью в цифровом рубле опробуют в 2023-м

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022