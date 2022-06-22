Сделки с недвижимостью в цифровом рубле протестируют в 2023 году

Тестирование смарт-контрактов в операциях с цифровым рублем планируется начать в апреле 2023 года, заявили «Известиям» в Банке России.

Там уточнили, что на этом этапе будут протестированы сценарии, позволяющие автоматизировать платежи и сделки между гражданами и бизнесом: например, сделки с недвижимостью, регулярные платежи или оплата при получении товара.

В ВТБ сообщили, что в сентябре планируют испытать покупку цифровых финансовых активов за цифровые рубли, а к апрелю 2023-го — начать пилот с реальными цифровыми рублями. Банк «Зенит» рассматривает возможность участия в следующем этапе запуска тестового проекта в апреле 2023 года. Росбанк участвует в первом этапе пилота, а второй этап там считают перспективным.

«Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнение условий договора без привлечения третьей стороны в виде гаранта. Например, в сделке с недвижимостью денежные средства покупателя до перехода прав собственности на имущество могут храниться непосредственно в смарт-контракте (отдельном кошельке смарт-контракта на платформе цифрового рубля). Как только переход прав будет зарегистрирован, деньги автоматически будут переведены на кошелек продавца. Если по каким-то причинам сделка не состоялась в установленный срок, то деньги также автоматически вернутся на кошелек покупателя», — рассказали в ПСБ.

Цифровой рубль должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Эмитировать новый тип рубля планирует сам регулятор. Предполагается, что он будет храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке Центробанка, а открывать кошельки и проводить финансовые операции с такими деньгами будут коммерческие кредитные организации. У клиентов будет доступ к цифровому бумажнику через любой из банков, в котором он обслуживается.

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