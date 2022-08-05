Посольство Латвии на неопределенный период приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии 5 августа приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

«Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что выдача виз гражданам России разрешена только в случае похорон близких родственников.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что правительство республики обсуждает различные варианты ограничения выдачи туристических виз гражданам России.

По его словам, у Финляндии есть несколько способов ограничить выдачу турвиз россиянам, вплоть до полного прекращения их выдачи. Самый быстрый из них — это повлиять на категории виз и сроки их оформления. На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы будет иметь преимущество над туристическими визами.

3 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить в следующий пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз.

В Еврокомиссии (ЕК) пояснили «Известиям», что полностью запретить выдачу виз ЕС не может, так как всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы. Тем не менее в ЕК уточнили, что члены ЕС вправе прекратить выдачу именно долгосрочных виз.

26 июля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что Москва допускает прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. По его словам, ведомство фиксирует подобные призывы, доносящиеся из Европы, на этот шаг уже пошло несколько стран.