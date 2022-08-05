Ученые заявили о влиянии одиночества на риск развития инфаркта

Одиночество и социальная изоляция влияют на повышение риска возникновения инфаркта и инсульта. Об этом заявили ученые из Американской кардиологической ассоциации. Подтверждающий материал опубликовали в Journal of the American Heart Association (JAHA) в четверг, 4 августа.

Специалистами было изучено множество разнообразных исследований, которые были обнародованы до июля прошлого года.

Выяснилось, что социальная изоляция и одиночество — распространенные факторы, которые сказываются на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга, однако эта проблема пока не заслужила достаточного внимания.

У одиноких пациентов риск развития сердечного приступа или инсульта вырастал на 30% по сравнению с участниками, проявляющими активность в социуме.

В августе 2021 года россияне приняли участие в опросе на тему одиночества. Они заявили, что справиться с этим чувством им помогают проведенное с друзьями и семьей время, фильмы, книги, компьютерные игры, хобби и развлечения, работа, спорт.