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Россияне назвали способы справиться с одиночеством

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За последние полгода почти четверть россиян чувствовала себя одинокой, 19% испытывают чувство одиночества время от времени, а 4% — постоянно. Большая часть граждан не ощущала себя одинокой в последние полгода. Такие результаты опроса в четверг, 19 августа, представлены на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно исследованию, россияне считают, что чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения (13% опрошенных), из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей/близких людей (10%) или хобби (8%), а также из-за финансовых проблем (7%).

Респонденты, которые заявили, что испытывали чувство одиночества за последние шесть месяцев, считают, что основными его причинами были проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения, проживание в одиночестве, отсутствие друзей и единомышленников, а также потеря близких.

Для того чтобы не испытывать чувства одиночества, опрошенные обычно проводят время с друзьями и семьей, смотрят фильмы, читают книги, играют в компьютерные игры, уделяют время хобби и развлечениям, с головой погружаются в работу, а также занимаются спортом.

Большинство респондентов (76%) также ответили, что, если бы незнакомый человек вызвал у них симпатию, они бы поддержали с ним разговор, 20% не стали бы этого делать.

26 июля были опубликованы результаты опроса европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), согласно которым за время пандемии коронавируса в Евросоюзе удвоилось число людей, чувствующих себя одинокими. Как отмечается, до пандемии в Северной Европе уровень одиночества был 6%, а сегодня он колеблется от 22 до 26% по всем регионам ЕС.

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