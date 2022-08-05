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МИД КНР заявил о неспособности США повлиять на национальное воссоединение Китая

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Действия США не повлияют на процесс национального воссоединения Китая, «петля на шее независимости Тайваня» будет только затягиваться. Об этом 5 августа заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи в Пномпене с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном.

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«Фарс, срежиссированный США под видом так называемой демократии, нисколько не повлияет на продвижение Китаем великого дела (национального. — Ред.) воссоединения, петля на шее независимости Тайваня будет затягиваться всё туже и туже», — приводятся его слова на сайте ведомства.

Ван И добавил, что тайваньский вопрос касается суверенитета и территориальной целостности Китая, именно поэтому КНР не может пойти на компромисс в данной ситуации. По его словам, большинство стран мира четко высказались за соблюдение принципа одного Китая.

Ранее в этот день Ван И раскритиковал совместное заявление стран «большой семерки» по усилению напряженности вокруг Тайваня. По его мнению, своими действиями западные государства «открыто раздувают достоинства стороны, ущемляющей чужие права, и усиливают давление на того, кто отстаивает свои законные интересы». В заключение министр упомянул официальную позицию ООН, согласно которой Тайвань считается неотделимой частью КНР, и выразил надежду на то, что данное обстоятельство не изменится.

Тогда же официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что современный Китай не допустит вмешательства и манипуляций со стороны других государств. По ее словам, «нынешний мир уже давно не тот, когда империалистические державы могли бряцать оружием на китайских землях и творить всё что им заблагорассудится».

Накануне страны G7 выразили озабоченность в связи с военными учениями Китая в водах вокруг Тайваня. По мнению «семерки», эти действия могут привести к эскалации ситуации.

4 августа народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Было выпущено пять ракет, они упали в японской исключительной экономической зоне. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Минобороны Тайваня осудило учения Китая. Ведомство назвало их целью психологическое запугивание граждан.

Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Это первый официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Китай выразил США решительный протест и пообещал ответные меры.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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