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МИД КНР заявило о бесполезности заявления G7 по тайваньскому вопросу

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Фото: ТАСС/Ковалев Петр
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Министр иностранных дел КНР Ван И раскритиковал совместное заявление стран Большой семерки по усилению напряженности вокруг Тайваня. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

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«Я считаю, что это так называемое заявление не более чем листок бесполезной макулатуры», — заявил глава китайского МИД.

По мнению Ван И, своими действиями западные государства «открыто раздувает достоинства стороны, ущемляющей чужие права, и усиливает давление на того, кто отстаивает свои законные интересы». Он также напомнил о том, что одним из важнейших принципов современной дипломатии по-прежнему остается неприкосновенность внутренней политики.

В заключение министр упомянул официальную позицию ООН, согласно которой Тайвань считается неотделимой частью КНР, и выразил надежду на то, что данное обстоятельство не изменится.

Ранее в этот день официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что современный Китай не допустит вмешательства и манипуляций со стороны других государств. По ее словам, «нынешний мир уже давно не тот, когда империалистические державы могли бряцать оружием на китайских землях и творить всё, что им заблагорассудится».

Накануне страны G7 выразили озабоченность в связи с военными учениями Китая в водах вокруг Тайваня. По мнению «семерки», эти действия могут привести к эскалации ситуации.

Тогда же Центральное телевидение Китая сообщило, что войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они стали ответной реакцией на уже завершившийся визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и продлятся до 7 августа.

Минобороны Тайваня осудило учения Китая. Ведомство назвало их целью психологическое запугивание граждан.

Пелоси прибыла на остров 2 августа. Она назвала свой визит на Тайвань свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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