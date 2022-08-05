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В честь музыканта Дэвида Боуи назвали род пауков

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Фото: Senckenberg/Jäger
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В честь британского музыканта Дэвида Боуи назван новый род пауков Bowie. Об этом 4 августа сообщил Phys.org.

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Род, состоящий из 54 видов пауков, был открыт и описан немецким арахнологом Петером Йегером. Он же дал новым видам названия в честь песен и альбомов музыканта, такие как Bowie letsdance и Bowie ziggystardust.

Представители рода Bowie проживают в тропиках Южной и Восточной Азии, а также на островах между Евразией и Австралией. Их размеры варьируются от 2 мм до 5 см.

Таким образом Йегер хотел одновременно привлечь внимание к широкому разнообразию пауков и необходимости их защиты, а также почтить память артиста, которому в этом году могло бы исполниться 75 лет.

Йегер в прошлом уже называл новые виды пауков в честь известных личностей, таких как экоактивистка Грета Тунберг и певица Нина Хаген. В 2008 году он уже называл в честь Боуи новый вид пауков Heteropoda davidbowie.

В июле в честь президента Украины Владимира Зеленского назвали новый вид морского беспозвоночного. Обнаруженная в Эфиопии морская лилия получила имя Ausichicrinites zelenskyyi. Животное существовало в эпоху юрского периода.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. Незадолго до смерти он выпустил альбом Blackstar. Вскоре после смерти продажи альбомов Боуи выросли в 50 раз. На протяжении карьеры он продал более 136 млн своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

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