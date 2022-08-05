Шнуров посетил город Ирмино в ЛНР

Российский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приехал в город Ирмино в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 5 августа сообщили в администрации города Стаханова

«Неожиданные гости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, (бизнесмен. — Ред.) Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев в городе Ирмино, ЛНР. Говорят, посетили музей истории стахановского движения», — говорится в сообщении администрации, опубликованном в Telegram-канале.

К публикации приложили фотографию троих мужчин в камуфляжной форме на фоне арки.

Болонев также опубликовал фото в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией) и сообщил, что готовится к съемкам нового фильма.

Ранее, 11 мая, певец, заслуженный артист РФ Григорий Лепс приехал в Донбасс, чтобы поддержать участников спецоперации. Причину своего визита певец объяснил желанием отвлечь российских военнослужащих от тяжелых будней.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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