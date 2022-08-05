В метро Москвы начали раздавать питьевую воду из-за жары в столице. Видео есть в распоряжении «Известий».

Ранее синоптики сообщали, что днем 5 августа воздух в Москве прогреется до +31…+33 градусов.

3 августа пресс-служба столичного управления МЧС предупредила, что в столице до 6 августа ожидается жара до +33 градусов. Ведомство рекомендует надевать в жару одежду светлых тонов и головной убор. Также желательно пить больше воды.

До этого, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также предупреждала, что в Москву вернется жара. Так, в пятницу и субботу воздух прогреется до 33 градусов.