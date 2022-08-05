Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 августа

Переменная облачность без осадков ожидает москвичей в пятницу, 5 августа. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +31…+33 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов.

Днем ожидается ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с, без порывов

Атмосферное давление составит 752-754 мм ртутного столба.

Ранее, 3 августа, пресс-служба столичного управления МЧС предупредила, что в Москве до 6 августа ожидается жара до +33 градусов. Ведомство рекомендует надевать в жару одежду светлых тонов и головной убор. Также желательно пить больше воды.

1 августа ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также предупреждала, что в столицу вернется жара. Так, в пятницу и субботу воздух прогреется до 33 градусов.